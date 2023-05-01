Лодейщикова Марфа Галактионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейщикова Марфа Галактионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1763 по 1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1763 по 1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1793 ст.

Муж: Лодейщиков Евфим Иванов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Дочь: Дарья Евфимова

Отец ребёнка: Лодейщиков Евфим Иванов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.

Дочь: Анастасия Евфимова

Отец ребёнка: Лодейщиков Евфим Иванов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Лодейщиков Гавриил Евфимов

Отец ребёнка: Лодейщиков Евфим Иванов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1801 ст.

Сын: Лодейщиков Илья Евфимов

Отец ребёнка: Лодейщиков Евфим Иванов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Лодейщиков Алексей Евфимов

Отец ребёнка: Лодейщиков Евфим Иванов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
С 1807 по 1809 ст.

Сын: Лодейщиков Евфстафий Евфимов

Отец ребёнка: Лодейщиков Евфим Иванов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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