Лодейщикова Марфа Галактионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1763 по 1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.02.1793 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Дочь: Дарья Евфимова
Отец ребёнка: Лодейщиков Евфим Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.
Дочь: Анастасия Евфимова
Отец ребёнка: Лодейщиков Евфим Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Сын: Лодейщиков Гавриил Евфимов
Отец ребёнка: Лодейщиков Евфим Иванов
Рождение ребёнка
13.07.1801 ст.
Отец ребёнка: Лодейщиков Евфим Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Сын: Лодейщиков Алексей Евфимов
Отец ребёнка: Лодейщиков Евфим Иванов
Рождение ребёнка
С 1807 по 1809 ст.
Сын: Лодейщиков Евфстафий Евфимов
Отец ребёнка: Лодейщиков Евфим Иванов
Смерть
Неизвестно