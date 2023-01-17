Жадановский Арсений (Александр) Иванович
Место рожденияс. Писаревка, Золочевский р-н, Харьковская обл.
Дата рождения18.03.1874
Дата смерти27.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Писаревка, Золочевский р-н, Харьковская обл.
Место жительства
С 1890 по 1894
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1894 по 1937
Смерть
27.09.1937