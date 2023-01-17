Жадановский Арсений (Александр) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жадановский Арсений (Александр) Иванович

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Место рождения

с. Писаревка, Золочевский р-н, Харьковская обл.

Дата рождения

18.03.1874

Дата смерти

27.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Писаревка, Золочевский р-н, Харьковская обл.
Место жительства
С 1890 по 1894
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1894 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.09.1937
Москва, город федерального значения Москва
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