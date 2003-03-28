Корнилова Дарья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова Дарья Викторовна

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Место рождения

Снежинск, Снежинский, Челябинская область

Дата рождения

28.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.2003

Отец: Корнилов Виктор Сергеевич

Мать: Жигалева Татьяна Владимировна

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
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