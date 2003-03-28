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Корнилова Дарья Викторовна
Корнилова Дарья Викторовна
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Место рождения
Снежинск
, Снежинский, Челябинская область
Дата рождения
28.03.2003
Пол
Женский
Отец
Корнилов Виктор Сергеевич
Мать
Жигалева Татьяна Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.2003
Отец:
Корнилов Виктор Сергеевич
Мать:
Жигалева Татьяна Владимировна
Снежинск
, Снежинский, Челябинская область
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