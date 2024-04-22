Залешин Елисей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Леонтий Иванович
Мать: Дарья (?) Иевлевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Залешин Василий Елисеевич
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Степанида Елисеевна
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Залешина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Залешина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Залешина Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Смерть
Неизвестно