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Залешин Елисей Леонтьевич

Место рождения

Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Леонтий Иванович

Мать: Дарья (?) Иевлевна

Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Залешин Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Степанида Елисеевна

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
1818

Сын: Залешин Андрей Елисеевич

Мать ребёнка: Залешина Фёкла Ивановна

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Залешин Степан Елисеевич

Мать ребёнка: Залешина Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Залешин Максим Елисеевич

Мать ребёнка: Залешина Фёкла Ивановна

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Смерть
Неизвестно
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