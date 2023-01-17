Буйновская (Квашнина) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйновская (Квашнина) Зинаида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Буйновский Анатолий Феликсович

Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Буйновский Борис

Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Буйновский Виктор Феликсович

Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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