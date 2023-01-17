Буйновская (Квашнина) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Буйновский Анатолий Феликсович
Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Буйновский Борис
Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Буйновский Виктор Феликсович
Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область