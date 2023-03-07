Мурылева Анастасия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Евдокия Антипина
Отец ребёнка: Мурылев Антипа Семенов
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Мурылев Антипа Семенов
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Мурылев Антипа Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812