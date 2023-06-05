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Воробьев Вадим Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1961

Дата смерти

05.06.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1989

Сын: Воробьев Александр Вадимович

Мать ребёнка: Воробьева Лариса Прохоровна

Рождение ребёнка
09.06.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Лариса Прохоровна

Смерть
05.06.2023
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