Воробьев Вадим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1961
Дата смерти05.06.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1989
Сын: Воробьев Александр Вадимович
Мать ребёнка: Воробьева Лариса Прохоровна
Рождение ребёнка
09.06.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Лариса Прохоровна
Смерть
05.06.2023