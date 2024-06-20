Кудымова Феодосья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1897 ст.
Верхний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/968065#89
Рождение ребёнка
?.04.1989
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Бобошин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно