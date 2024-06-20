Кудымова Феодосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымова Феодосья Васильевна

Место рождения

Березовка, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

1989 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
10.02.1897 ст.

Муж: Бобошин Павел Иванович

Верхний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/968065#89
Рождение ребёнка
?.04.1989

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Бобошин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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