Потапова Надежда Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапова Надежда Илларионовна

Потапова Надежда Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Галина

Отец ребёнка: Степанов Возможно Ранее Шкапин Семён Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Возможно Ранее Шкапин Семён Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Генвиль Семёнович

Отец ребёнка: Степанов Возможно Ранее Шкапин Семён Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.