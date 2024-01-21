Матюнина Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюнина Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1963

Отец: Матюнин Андрей Ефремович

Мать: Маклашова Ефросиния Сергеевна

Эбалаково, Татарстан
Бракосочетание
18.01.1986

Муж: Колоненков Олег Васильевич

г.Казань ,Татарстан
Рождение ребёнка
05.07.1986

Дочь: Колоненкова Юлия Олеговна

Отец ребёнка: Колоненков Олег Васильевич

г.Казань, р.д№2
Рождение ребёнка
02.08.1996

Дочь: Колоненкова Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Колоненков Олег Васильевич

г.Казань,р.д.№1
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