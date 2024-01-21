Матюнина Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1963
Эбалаково, Татарстан
Бракосочетание
18.01.1986
г.Казань ,Татарстан
Рождение ребёнка
05.07.1986
Дочь: Колоненкова Юлия Олеговна
Отец ребёнка: Колоненков Олег Васильевич
г.Казань, р.д№2
Рождение ребёнка
02.08.1996
Дочь: Колоненкова Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Колоненков Олег Васильевич
г.Казань,р.д.№1