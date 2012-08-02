Мушенко Илья Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мушенко Илья Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2012

Отец: Мушенко Алексей Анатольевич

Мать: Мушенко Наталия Борисовна

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