Лелекова (Андреева) Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1870
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
14.11.1870
Бракосочетание
19.10.1890
Рождение ребёнка
07.08.1893
Сын: Лелеков Максим Васильевич
Отец ребёнка: Лелеков Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
01.05.1895
Дочь: (Лелекова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Лелеков Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
26.06.1897
Дочь: Лелекова (Лелекова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Лелеков Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
28.06.1899
Дочь: Лелекова (Лелекова) Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Лелеков Василий Моисеевич