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Лелекова (Андреева) Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1870

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1870

Отец: Андреев Егор Трофимович

Мать: Андреева (Бабинкова) Параскева Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
14.11.1870
Бракосочетание
19.10.1890

Муж: Лелеков Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
07.08.1893

Сын: Лелеков Максим Васильевич

Отец ребёнка: Лелеков Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
01.05.1895

Дочь: (Лелекова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Лелеков Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
26.06.1897

Дочь: Лелекова (Лелекова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Лелеков Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
28.06.1899

Дочь: Лелекова (Лелекова) Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Лелеков Василий Моисеевич

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