Русанова (Голованова) Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
24.08.1882 ст.
Дочь: Елена Дмитревна
Отец ребёнка: Русанов Дмитрий Моисеевич
Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Русанов Дмитрий Моисеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно