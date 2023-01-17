Русанова (Голованова) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова (Голованова) Александра Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1881 ст.

Муж: Русанов Дмитрий Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.08.1882 ст.

Дочь: Елена Дмитревна

Отец ребёнка: Русанов Дмитрий Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Русанов Дмитрий Моисеевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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