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Попова (Кубасова) Мария Николаевна

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Место рождения

Верх-Талица, Бийский округ, Сибирский край

Дата рождения

16.10.1927

Дата смерти

05.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1927

Отец: Кубасов Николай Викторович

Мать: Кубасова Анна Степановна

Верх-Талица, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Попов Павел Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
01.01.1955

Сын: Попов Николай Павлович

Отец ребёнка: Попов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
24.01.1966

Дочь: Панчук (Попова) Вера Павловна

Отец ребёнка: Попов Павел Гаврилович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
05.03.2011
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Михайловское кладбище

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