Попова (Кубасова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1927
Дата смерти05.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Павел Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1955
Отец ребёнка: Попов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
24.01.1966
Дочь: Панчук (Попова) Вера Павловна
Отец ребёнка: Попов Павел Гаврилович
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
05.03.2011
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Михайловское кладбище