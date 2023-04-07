Веденеев Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1987
Рождение ребёнка
08.01.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.2018
Дочь: Веденеева Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности