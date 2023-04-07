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Веденеев Сергей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1987

Отец: Веденеев Константин Михайлович

Мать: Майорова Галина Александровна

Рождение ребёнка
08.01.2011

Сын: Веденеев Лев Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.2018

Дочь: Веденеева Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Анастасия Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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