Матюкова (Тараканчикова) Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Тараканчиков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1897
Рождение ребёнка
10.09.1897
Сын: Матюков Петр
Отец ребёнка: Матюков Филипп Яковлев
Рождение ребёнка
05.05.1899
Сын: Матюков Иоанн
Отец ребёнка: Матюков Филипп Яковлев
Рождение ребёнка
09.04.1900
Дочь: Матюкова Ирина
Отец ребёнка: Матюков Филипп Яковлев
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Матюков Филипп Яковлев
Смерть
Неизвестно