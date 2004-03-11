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Гунылин Александр Николаевич

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Место рождения

Тамбовская область, Уметский район, село Оржевка

Дата рождения

15.06.1920

Дата смерти

11.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1920

Отец: не указан

Мать: Гунылина Любовь

Тамбовская область, Уметский район, село Оржевка
Рождение ребёнка
06.02.1949

Дочь: Гунылина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Судоргина Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
16.07.?

Сын: Гунылин Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Судоргина Екатерина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судоргина Екатерина Романовна

Смерть
11.03.2004
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