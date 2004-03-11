Гунылин Александр Николаевич
Место рожденияТамбовская область, Уметский район, село Оржевка
Дата рождения15.06.1920
Дата смерти11.03.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1920
Отец: не указан
Мать: Гунылина Любовь
Тамбовская область, Уметский район, село Оржевка
Рождение ребёнка
06.02.1949
Дочь: Гунылина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Судоргина Екатерина Романовна
Рождение ребёнка
16.07.?
Сын: Гунылин Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Судоргина Екатерина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.2004