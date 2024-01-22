Синельников Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельников Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1921

Дочь: Дудник (Синельникова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Синельникова (Севастьянова) Ефросиния

Рождение ребёнка
20.06.1926

Дочь: Синельникова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Синельникова (Севастьянова) Ефросиния

Смерть
Неизвестно

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