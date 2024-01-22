Синельников Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1921
Дочь: Дудник (Синельникова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Синельникова (Севастьянова) Ефросиния
Рождение ребёнка
20.06.1926
Дочь: Синельникова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Синельникова (Севастьянова) Ефросиния
Смерть
Неизвестно