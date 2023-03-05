Белоусова Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Белоусов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Белоусов Сергей
Рождение ребёнка
1906
Сын: Белоусов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Белоусов Сергей
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Белоусов Сергей
Смерть
Неизвестно