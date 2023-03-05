Белоусова Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Анна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Белоусов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Белоусов Сергей

Рождение ребёнка
1906

Сын: Белоусов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Белоусов Сергей

Рождение ребёнка
1909

Сын: Белоусов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Белоусов Сергей

Смерть
Неизвестно
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