Додор (Додор) Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додор (Додор) Пелагия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Додор Федор Васильев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Додор Илия Федоров

Отец ребёнка: Додор Федор Васильев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додор Федор Васильев

Смерть
Неизвестно
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