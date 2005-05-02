Долгобородов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1933
Дата смерти02.05.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгобородова Людмила (Левкадия) Иосифовна
Рождение ребёнка
21.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгобородова Людмила (Левкадия) Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2005