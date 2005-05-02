Долгобородов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгобородов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1933

Дата смерти

02.05.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгобородова Людмила (Левкадия) Иосифовна

Рождение ребёнка
21.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгобородова Людмила (Левкадия) Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгобородова Людмила (Левкадия) Иосифовна

Смерть
02.05.2005
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