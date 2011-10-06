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Кузнецов Кирилл Иванович
Кузнецов Кирилл Иванович
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Место рождения
Ирбит
, город Ирбит, Свердловская область
Дата рождения
06.10.2011
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Иван Николаевич
1985 г.р.
Мать
Малкова Ирина Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.2011
Отец:
Кузнецов Иван Николаевич
Мать:
Малкова Ирина Александровна
Ирбит
, город Ирбит, Свердловская область
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