Писарев Евтихий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Писарев Григорий Филиппов
Мать: Писарева Ефимия Титова
Бракосочетание
08.11.1878
Жена: Писарева Акилина Петрова
Witnesses:Андреевки: Федор Писарев и Федот Иванов. По Кутушам: Тихон Петров и Емельян Муханов.
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Писарева Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Писарева Акилина Петрова
Смерть
Неизвестно