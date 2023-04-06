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Писарев Евтихий Григорьев

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Место рождения

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Писарев Григорий Филиппов

Мать: Писарева Ефимия Титова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.11.1878

Жена: Писарева Акилина Петрова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Witnesses:Андреевки: Федор Писарев и Федот Иванов. По Кутушам: Тихон Петров и Емельян Муханов.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Писарев Иоанн Евтихиев

Мать ребёнка: Писарева Акилина Петрова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Писарев Михаил Евтихиев

Мать ребёнка: Писарева Акилина Петрова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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