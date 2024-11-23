Баганов Георгий Леонардович
мужской, родился 12.07.1977, Москва
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1977
Отец: Баганов Леонард Георгиевич
Мать: скрыто настройками приватности
Москва
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.04.2011
Жена: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
25.01.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Г. Химки
Рождение ребёнка
25.08.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Г. Химки
Рождение ребёнка
02.09.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Г. Химки