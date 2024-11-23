Баганов Георгий Леонардович 12.07.1977 — найти родственников по фамилии на Familio

Баганов Георгий Леонардович

Автор
ГБ
Баганов Г.

мужской, родился 12.07.1977, Москва

Отец
Баганов Леонард Георгиевич02.04.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1977

Отец: Баганов Леонард Георгиевич

Мать: скрыто настройками приватности

Москва

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
29.04.2011

Жена: скрыто настройками приватности

Москва

Рождение ребёнка
25.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Г. Химки

Рождение ребёнка
25.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Г. Химки

Рождение ребёнка
02.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Г. Химки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.