Юдин Никита Петрович
Место рожденияНижегородская обл., Вознесенский р-н, д. Марьино
Дата рождения1916
Дата смертиОколо ?.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Юдин Петр
Мать: не указана
Нижегородская обл., Вознесенский р-н, д. Марьино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Евдокия Борисовна
Россия, Нижегородская область, Вознесенский район, село Мотызлей
Смерть
Около ?.11.1941
Причина смерти: На войне