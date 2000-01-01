Юдин Никита Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Никита Петрович

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Место рождения

Нижегородская обл., Вознесенский р-н, д. Марьино

Дата рождения

1916

Дата смерти

Около ?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Юдин Петр

Мать: не указана

Нижегородская обл., Вознесенский р-н, д. Марьино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Евдокия Борисовна

Россия, Нижегородская область, Вознесенский район, село Мотызлей
Смерть
Около ?.11.1941
Причина смерти: На войне
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