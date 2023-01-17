Барскова (Киселёва) Александра
Место рождения
Дата рождения15.04.1914
Дата смерти07.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1914
Отец: Киселёв Ефим
Мать: Киселева Пелагея
Рождение ребёнка
24.12.1938
Дочь: Барскова Алевтина
Отец ребёнка: Барсков Александр
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барсков Александр
Смерть
07.10.1983
Похороны
Неизвестно