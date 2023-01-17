Барскова (Киселёва) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барскова (Киселёва) Александра

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Место рождения

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

15.04.1914

Дата смерти

07.10.1983

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1914

Отец: Киселёв Ефим

Мать: Киселева Пелагея

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1938

Дочь: Барскова Алевтина

Отец ребёнка: Барсков Александр

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барсков Александр

Смерть
07.10.1983
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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