Грушецкая (Молчан) Полина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1938
Дата смерти06.09.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грушецкий Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
1969
Сын: Грушецкий Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Грушецкий Анатолий
Рождение ребёнка
1977
Сын: Грушецкий Сергей
Отец ребёнка: ?
Смерть
06.09.2010