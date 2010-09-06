Грушецкая (Молчан) Полина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушецкая (Молчан) Полина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1938

Дата смерти

06.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1938

Отец: Молчан Константин Филиппович

Мать: Шиленок (Кротовская) Анастасия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грушецкий Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
1969

Сын: Грушецкий Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Грушецкий Анатолий

Рождение ребёнка
1977

Сын: Грушецкий Сергей

Отец ребёнка: ?

Смерть
06.09.2010

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