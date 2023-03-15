Гетало Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно