Гетало Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетало Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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