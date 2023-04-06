Володина Меланья
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Володин Егор Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Володин (рекрут С 1830) Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Володин Егор Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Володин Егор Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Володин Егор Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно