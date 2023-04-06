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Володина Меланья

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Володин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Володин Егор Варфоломеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Володин (рекрут С 1830) Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Володин Егор Варфоломеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Володин Федор Егорович

Отец ребёнка: Володин Егор Варфоломеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Володин Мартын Егорович

Отец ребёнка: Володин Егор Варфоломеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Егор Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно
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