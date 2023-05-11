Юдо (Зый) Анастасия (Игнатовна?)
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти20.04.1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Зый Григорий Савостьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1840
Муж: Юдо Илья Леонтьевич
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Восприемник
26.12.1840
Иосифа Кондратьевича Ахрамович
Восприемник
26.12.1840
Иосифа Кондратьевича Ахрамович
Смерть
20.04.1858
Причина смерти: в родах