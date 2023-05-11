Юдо (Зый) Анастасия (Игнатовна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдо (Зый) Анастасия (Игнатовна?)

Место рождения

Карпиловка, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

20.04.1858

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Зый Григорий Савостьевич

Мать: не указана

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
07.06.1840

Муж: Юдо Илья Леонтьевич

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Восприемник
26.12.1840
Иосифа Кондратьевича Ахрамович
Восприемник
26.12.1840
Иосифа Кондратьевича Ахрамович
Смерть
20.04.1858
Карпиловка, Червенский район, Минская область
Причина смерти: в родах

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