Цыганков Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганков Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: Цыганкова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Цыганков Петр Петрович

Мать ребёнка: Цыганкова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганкова Александра Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Доверенное лицо купцов Понизовкиных
Место жительства
Неизвестно
Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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