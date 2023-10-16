Цыганков Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Валентина Петровна
Мать ребёнка: Цыганкова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Цыганкова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Доверенное лицо купцов Понизовкиных
Место жительства
Неизвестно
Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно