Штепа Иван Ефимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Дата рождения28.02.1884
Дата смерти20.02.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.02.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: родовая слабость
Рождение
28.02.1884
Отец: Штепа Ефим Александрович
Мать: Штепа Серафима Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука