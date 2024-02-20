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Штепа Иван Ефимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный

Дата рождения

28.02.1884

Дата смерти

20.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.02.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: родовая слабость
Рождение
28.02.1884

Отец: Штепа Ефим Александрович

Мать: Штепа Серафима Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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