Архипова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Сын: Архипов Александр Анисимович
Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Архипова Анисия Анисимовна
Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1884
Сын: Архипов Дмитрий Анисимович
Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Архипова Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1889
Дочь: Архипова Татьяна Анисимовна
Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1890
Сын: Архипов Константин Анисимович
Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1894
Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1894
Сын: Архипов Платон Анисимович
Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Архипов Михаил Анисимович
Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1885