Архипова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Архипов Александр Анисимович

Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Архипов Петр Анисимович

Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Архипова Анисия Анисимовна

Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1884

Сын: Архипов Дмитрий Анисимович

Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Архипова Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1889

Дочь: Архипова Татьяна Анисимовна

Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1890

Сын: Архипов Константин Анисимович

Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1894

Сын: Архипов Федор Анисимович

Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович

Рождение ребёнка
11.11.1894

Сын: Архипов Платон Анисимович

Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Архипов Михаил Анисимович

Отец ребёнка: Архипов Анисим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Анисим Иванович

Смерть
1885
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