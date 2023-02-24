Сенчурин Тарас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенчурин Тарас

Сенчурин Тарас

avatar

Место рождения

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО

Дата рождения

22.02.1909

Дата смерти

19.08.1978

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1909

Отец: Сенчурин Петр Никифорович

Мать: Сенчурина Мария Сергеевна

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Крещение
23.02.1909
Богородице-Казанская церковь с.Кошкуль
Godparents:Сенчурин Дмитрий Никифорович и Мазурина Пелагея Никифоровна
Бракосочетание
Около 1929

Жена: Евфросинья

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
02.01.1930

Сын: Синчурин Александр

Мать ребёнка: Евфросинья

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
21.07.1934

Сын: Сенчурин Семён Тарасович

Мать ребёнка: Евфросинья

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
20.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евфросинья

Блюдчанский с/с Чановского р-на НСО, Россия
Рождение ребёнка
11.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евфросинья

п. Чаны, Нсо, Россия
Смерть
19.08.1978
Даут, Ленинградский р-н, Кокчетавская обл, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Даут, Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close