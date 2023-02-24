Сенчурин Тарас
Место рожденияд. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Дата рождения22.02.1909
Дата смерти19.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1909
д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Крещение
23.02.1909
Богородице-Казанская церковь с.Кошкуль
Godparents:Сенчурин Дмитрий Никифорович и Мазурина Пелагея Никифоровна
Бракосочетание
Около 1929
Жена: Евфросинья
д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
02.01.1930
Сын: Синчурин Александр
Мать ребёнка: Евфросинья
д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
21.07.1934
Мать ребёнка: Евфросинья
д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
20.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евфросинья
Блюдчанский с/с Чановского р-на НСО, Россия
Рождение ребёнка
11.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евфросинья
п. Чаны, Нсо, Россия
Смерть
19.08.1978
Даут, Ленинградский р-н, Кокчетавская обл, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Даут, Казахстан