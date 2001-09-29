Теленков Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1923
Дата смерти29.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939 по 1941
Место жительства
С 1944 по 1949
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1949 по 1956
г. Рига, Латвия
Место жительства
С 1956 по 2001
Смерть
29.09.2001