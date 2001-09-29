Теленков Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеленков Сергей Алексеевич

Теленков Сергей Алексеевич

avatar

Место рождения

Доровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.09.1923

Дата смерти

29.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Доровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1939 по 1941
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1944 по 1949
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1949 по 1956
г. Рига, Латвия
Место жительства
С 1956 по 2001
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.09.2001
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close