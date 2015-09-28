Кульгова Галина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1931
Дата смерти28.09.2015
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мацкевичюс (Кульгова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Свинобоев Иван Владимирович
Рождение ребёнка
14.03.1955
Сын: Свинобоев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Свинобоев Иван Владимирович
Охотское, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
28.09.2015