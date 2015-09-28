Кульгова Галина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульгова Галина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1931

Дата смерти

28.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1931

Отец: Кульгов Леонтий(Леонид) Филиппович (Пилипович)

Мать: Кульгова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацкевичюс (Кульгова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Свинобоев Иван Владимирович

Рождение ребёнка
14.03.1955

Сын: Свинобоев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Свинобоев Иван Владимирович

Охотское, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
28.09.2015

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