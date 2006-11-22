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Астафьев Иван Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2006

Отец: Астафьев Олег Иванович

Мать: Астафьева Елена Геннадьевна

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