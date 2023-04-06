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Кряквина Мария

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Куличихин Силуан Степанович

Отец ребёнка: Кряквин Степан Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Куличихин Евстафий Степанович

Отец ребёнка: Кряквин Степан Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряквин Степан Архипович

Смерть
Неизвестно
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