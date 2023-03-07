Дресвянников Игнаий Иевлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДресвянников Игнаий Иевлев

Дресвянников Игнаий Иевлев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Дресвянников Лука Игнатьевич

Мать ребёнка: Дресвянникова Ксения Аврамова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Дресвянников Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Дресвянникова Ксения Аврамова

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чуракова Ефимия Игнатьевна

Мать ребёнка: Дресвянникова Ксения Аврамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвянникова Ксения Аврамова

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1784
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close