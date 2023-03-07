Дресвянников Игнаий Иевлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дресвянников Лука Игнатьевич
Мать ребёнка: Дресвянникова Ксения Аврамова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Дресвянников Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: Дресвянникова Ксения Аврамова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чуракова Ефимия Игнатьевна
Мать ребёнка: Дресвянникова Ксения Аврамова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784