Калинина (Шушкевич) Юлия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Шушкевич) Юлия Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1982

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1982

Отец: Шушкевич Юрий Владимирович

Мать: Шушкевич (Репина) Вера Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
19.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Александр Васильевич

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