Калинина (Шушкевич) Юлия Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Александр Васильевич