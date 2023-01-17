Пипкин Климентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пипкин Климентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 28.07.1902

Дочь: Рогожина Улита Климентьевна

Мать ребёнка: Пипкина ?

Жигалы, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.03.1911

Сын: Пипкин Ефим Климентиевич

Мать ребёнка: Пипкина ?

Вальково
Работа или профессия
Неизвестно
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