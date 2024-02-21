Пахомова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.?
Отец ребёнка: Пахомов Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
08.05.?
Дочь: Пахомова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Пахомов Николай Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1992
Сын: Пахомов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Пахомов Николай Евгеньевич