Пахомова Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.?

Сын: Пахомов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Пахомов Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
08.05.?

Дочь: Пахомова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Пахомов Николай Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
06.01.1992

Сын: Пахомов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Пахомов Николай Евгеньевич

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