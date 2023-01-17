Таисин Емельян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисин Емельян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Матвей Емельянович

Мать ребёнка: Ирина/Арина Ефимовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Таисин Гурий Емельянович

Мать ребёнка: Ирина/Арина Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Иев Емельянович

Мать ребёнка: Ирина/Арина Ефимовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Иван Емельянович

Мать ребёнка: Ирина/Арина Ефимовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Емельянова

Мать ребёнка: Ирина/Арина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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