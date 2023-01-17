Таисин Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Матвей Емельянович
Мать ребёнка: Ирина/Арина Ефимовна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Ирина/Арина Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Иев Емельянович
Мать ребёнка: Ирина/Арина Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Иван Емельянович
Мать ребёнка: Ирина/Арина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Емельянова
Мать ребёнка: Ирина/Арина Ефимовна
Смерть
Неизвестно