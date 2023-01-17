Дмитриев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Окуловка

Дата рождения

28.12.1955

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1955

Отец: Дмитриев Сергей Николаевич

Мать: Дмитриева Людмила Николаевна

Окуловка
Рождение ребёнка
09.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щуковская Татьяна Андреевна

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.02.1984

Дочь: Пуганова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Щуковская Татьяна Андреевна

Кондопога
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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