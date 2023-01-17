Дмитриев Сергей Сергеевич
Место рожденияОкуловка
Дата рождения28.12.1955
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1955
Окуловка
Рождение ребёнка
09.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щуковская Татьяна Андреевна
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.02.1984
Дочь: Пуганова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Щуковская Татьяна Андреевна
Кондопога
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана