Касаткина Татьяна Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Касаткина Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панюшкина (Егорова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Федор Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Александр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта, с. Заречье
Смерть
Неизвестно

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