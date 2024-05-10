Касаткина Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панюшкина (Егорова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Федор Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта, с. Заречье
Смерть
Неизвестно