Назаров Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Евгения Ивановна

хутор Лопатино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Назарова Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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