Смирнова (Румянцева) Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Румянцев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1909 ст.
Дочь: Смирнова Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1911 ст.
Дочь: Смирнова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1911 ст.
Дочь: Смирнова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.
Дочь: Смирнова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно