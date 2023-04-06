Смирнова (Румянцева) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Румянцева) Пелагея Григорьевна

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Место рождения

Починок, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Румянцев Григорий

Мать: не указана

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1909 ст.

Муж: Смирнов Николай Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.12.1909 ст.

Дочь: Смирнова Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1911 ст.

Дочь: Смирнова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1911 ст.

Дочь: Смирнова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.

Дочь: Смирнова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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