Тарасов Никифор Иванов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иван Тарасов
Мать: Параскева Феклистова
Рождение ребёнка
22.04.1830
Сын: Фёдор Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
22.01.1833
Сын: Тимофей Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Филимон Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ирина Никифорова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Устина Никифорова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Агафья Никифорова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Никифорова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пётр Никифоров
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Смерть
Неизвестно