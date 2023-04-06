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Тарасов Никифор Иванов

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Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иван Тарасов

Мать: Параскева Феклистова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
22.04.1830

Сын: Фёдор Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
22.01.1833

Сын: Тимофей Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Филимон Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ирина Никифорова

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Устина Никифорова

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Агафья Никифорова

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Никифорова

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пётр Никифоров

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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