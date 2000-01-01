Прасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Вычислено 1850 г.р.
Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1854 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Степанида Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Данилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Татьяна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Данилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Данилов

Смерть
Неизвестно
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