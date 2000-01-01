Прасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Степанида Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Татьяна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Алексей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Данилов
Смерть
Неизвестно