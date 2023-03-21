Дарья Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Савелий / Савва Иванов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Дарья Савельевна
Отец ребёнка: Савелий / Савва Иванов
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Савелий / Савва Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савелий / Савва Иванов
Смерть
1892