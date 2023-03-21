Дарья Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Владимирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1858 г.р.
1860 г.р.
1864 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шмаков Иван Савельевич

Отец ребёнка: Савелий / Савва Иванов

Гармониха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Дарья Савельевна

Отец ребёнка: Савелий / Савва Иванов

Гармониха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Шмаков Федор Савельевич

Отец ребёнка: Савелий / Савва Иванов

Гармониха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савелий / Савва Иванов

Гармониха, Шатура, Московская область
Смерть
1892
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